Выборы мера Кривого Рога пройдут 6 декабря

Второй тур местных выборов в Кривом Роге перенесли на 6 декабря после того, как действующий мэр Юрий Вилкул отказался от участия.

Источник: Zn.ua

Детали: Такое решение приняла городская территориальная избирательная комиссия голосами 12 членов.

ТИК также получила заявление действующего городского головы Юрия Вилкула о снятии своей кандидатуры с выборов.

За право возглавить важный индустриальный центр будут соревноваться кандидат от "Слуг народа" Дмитрий Шевчик (набрал в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Что было раньше: Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов мэра города.