Выборы мера Кривого Рога пройдут 6 декабря
Вторник, 17 ноября 2020, 22:57
Второй тур местных выборов в Кривом Роге перенесли на 6 декабря после того, как действующий мэр Юрий Вилкул отказался от участия.
Источник: Zn.ua
Детали: Такое решение приняла городская территориальная избирательная комиссия голосами 12 членов.
ТИК также получила заявление действующего городского головы Юрия Вилкула о снятии своей кандидатуры с выборов.
За право возглавить важный индустриальный центр будут соревноваться кандидат от "Слуг народа" Дмитрий Шевчик (набрал в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).
Что было раньше: Городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул решил сняться со второго тура выборов мэра города.