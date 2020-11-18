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Маск похвалил украинские ракетные двигатели

Среда, 18 ноября 2020, 00:36
Маск похвалил украинские ракетные двигатели

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели.

Источник: Маск в twitter

Детали: Блогер Everyday Astronaut опубликовал пост о завершении исследования происхождения советских ракетных двигателей, на что у него ушли месяцы работы.

Маск в ответ на этот твит написал: "Это непросто! Я довольно долго смотрел на российские / украинские двигатели. Они хороши". 

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Напомним:

  • Ранее Маск оценил качество украинских ракет "Зенит", назвав их лучшими после ракет производства SpaceX.

Украинская правда

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Темы: космосИлон Маск
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