Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Маск похвалил украинские ракетные двигатели

Среда, 18 ноября 2020, 01:36

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели.

Источник: Маск в twitter

Детали: Блогер Everyday Astronaut опубликовал пост о завершении исследования происхождения советских ракетных двигателей, на что у него ушли месяцы работы.

Маск в ответ на этот твит написал: "Это непросто! Я довольно долго смотрел на российские / украинские двигатели. Они хороши". 

Читайте також: Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів

Вперше в історії приватна компанія відправила людей в космос: що це означає і що буде далі

Напомним:

  • Ранее Маск оценил качество украинских ракет "Зенит", назвав их лучшими после ракет производства SpaceX.

Украинская правда
Темы: космосИлон Маск


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
космос
Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС
Кабмин уволил главу Госкосмоса
NASA сообщила, когда космический корабль SpaceX достигнет МКС
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!