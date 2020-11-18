Маск похвалил украинские ракетные двигатели
Среда, 18 ноября 2020, 01:36
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели.
Источник: Маск в twitter
Детали: Блогер Everyday Astronaut опубликовал пост о завершении исследования происхождения советских ракетных двигателей, на что у него ушли месяцы работы.
Маск в ответ на этот твит написал: "Это непросто! Я довольно долго смотрел на российские / украинские двигатели. Они хороши".
Damn, that’s not easy! I spent quite a bit of time looking at Russian/Ukrainian engines. They’re good.— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2020
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Напомним:
- Ранее Маск оценил качество украинских ракет "Зенит", назвав их лучшими после ракет производства SpaceX.
Украинская правда