Маск похвалил украинские ракетные двигатели

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели.

Источник: Маск в twitter

Детали: Блогер Everyday Astronaut опубликовал пост о завершении исследования происхождения советских ракетных двигателей, на что у него ушли месяцы работы.

Маск в ответ на этот твит написал: "Это непросто! Я довольно долго смотрел на российские / украинские двигатели. Они хороши".

Damn, that’s not easy! I spent quite a bit of time looking at Russian/Ukrainian engines. They’re good.