США скорочують чисельність військових в Афганістані та Іраку

До січня наступного року США зменшать кількість контингенту в Іраку з 3000 до 2500 військовослужбовців та в Афганістані – з 4500 до 2500 осіб.

Джерело: DW

Деталі: Таку інформацію озвучили в Пентагоні. Зазначається, що на виконанні цього плану наполягає адміністрація чинного президента Дональда Трампа.

Проте вказану ініціативу вже почали критикувати високопоставлені республіканці та демократи. На їх думку, такі дії можуть вплинути на безпеку в регіоні та порушити баланс у перемовинах офіційного Афганістану із талібами.

Зокрема, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл застерігає від кардинальних змін у зовнішній політиці США в найближчі пару місяців.

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