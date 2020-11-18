США скорочують чисельність військових в Афганістані та Іраку
Середа, 18 листопада 2020, 03:06
До січня наступного року США зменшать кількість контингенту в Іраку з 3000 до 2500 військовослужбовців та в Афганістані – з 4500 до 2500 осіб.
Джерело: DW
Деталі: Таку інформацію озвучили в Пентагоні. Зазначається, що на виконанні цього плану наполягає адміністрація чинного президента Дональда Трампа.
Проте вказану ініціативу вже почали критикувати високопоставлені республіканці та демократи. На їх думку, такі дії можуть вплинути на безпеку в регіоні та порушити баланс у перемовинах офіційного Афганістану із талібами.
Зокрема, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл застерігає від кардинальних змін у зовнішній політиці США в найближчі пару місяців.
Нагадаємо:
- Про наміри президента США Дональда Трампа вивести війська із Афганістану повідомлялось на початку жовтня.