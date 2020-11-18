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США скорочують чисельність військових в Афганістані та Іраку

Середа, 18 листопада 2020, 04:06

До січня наступного року США зменшать кількість контингенту в Іраку з 3000 до 2500 військовослужбовців та в Афганістані – з 4500 до 2500 осіб.

Джерело: DW

Деталі: Таку інформацію озвучили в Пентагоні. Зазначається, що на виконанні цього плану наполягає адміністрація чинного президента Дональда Трампа. 

Проте вказану ініціативу вже почали критикувати високопоставлені республіканці та демократи. На їх думку, такі дії можуть вплинути на безпеку в регіоні та порушити баланс у перемовинах офіційного Афганістану із талібами. 

Зокрема, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл застерігає від кардинальних змін у зовнішній політиці США в найближчі пару місяців.  

Нагадаємо: 

  • Про наміри президента США Дональда Трампа вивести війська із Афганістану повідомлялось на початку жовтня.

Теми: АфганістанСШАвійнаІрак


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