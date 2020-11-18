США сокращают численность военных в Афганистане и Ираке
Среда, 18 ноября 2020, 04:06
До января следующего года США уменьшат количество контингента в Ираке с 3000 до 2500 военнослужащих и в Афганистане – с 4500 до 2500 человек.
Источник: DW
Детали: Такую информацию озвучили в Пентагоне. Отмечается, что на выполнении этого плана настаивает администрация действующего президента Дональда Трампа.
Однако указанную инициативу уже начали критиковать высокопоставленные республиканцы и демократы. По их мнению, такие действия могут повлиять на безопасность в регионе и нарушить баланс в переговорах официального Афганистана с талибами.
В частности, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предостерегает от кардинальных изменений во внешней политике США в ближайшие пару месяцев.
Напомним:
- О намерениях президента США Дональда Трампа вывести войска из Афганистана сообщалось в начале октября.