США сокращают численность военных в Афганистане и Ираке

До января следующего года США уменьшат количество контингента в Ираке с 3000 до 2500 военнослужащих и в Афганистане – с 4500 до 2500 человек.

Источник: DW

Детали: Такую информацию озвучили в Пентагоне. Отмечается, что на выполнении этого плана настаивает администрация действующего президента Дональда Трампа.

Однако указанную инициативу уже начали критиковать высокопоставленные республиканцы и демократы. По их мнению, такие действия могут повлиять на безопасность в регионе и нарушить баланс в переговорах официального Афганистана с талибами.

В частности, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предостерегает от кардинальных изменений во внешней политике США в ближайшие пару месяцев.

Напомним: