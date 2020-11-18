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Черговий антирекорд пандемії: за добу померли 10,5 тисяч хворих

Середа, 18 листопада 2020, 04:12
Черговий антирекорд пандемії: за добу померли 10,5 тисяч хворих

За минулу добу у світі померли рекордні 10 502 особи, у яких підтвердили коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США загинула найбільша кількість людей – 1615. За цей же період там виявили понад 157 тисяч хворих на коронавірус. 

Італія, яка знову повернулась у антилідери із захворюваності, має за добу 731 летальний випадок та більше 32 тисяч випадків інфікування. 

Хоча у Бразилії проживає значно більше людей, ніж в Італії, число нових хворих за добу там на 3 тисячі більше, ніж в Італії. 

Водночас Росія піднялась на 5 позицію серед країн світу, де за минулу добу виявили понад 22 тисяч випадків захворювання. 

Коронавірус також не йде із інших країн Європи, зокрема не зменшуються темпи захворювання у Польщі, Великій Британії, Франції та Німеччині. 

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових хворих та 16 за числом жертв коронавірусу за минулу добу. 

 

Загалом 16 листопада хворобу виявили у майже 547 тисяч осіб. За час пандемії коронавірус не оминув вже майже 56 мільйонів людей, із яких вилікувались майже 39 мільйонів хворих, померли – 1 мільйон 343 тисячі.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус
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