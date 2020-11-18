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Очередной антирекорд пандемии: за сутки умерли 10,5 тысяч больных

Среда, 18 ноября 2020, 05:12

За минувшие сутки в мире умерли рекордные 10 502 человека, у которых подтвердили коронавирус.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США погибло наибольшее количество людей – 1615. За этот же период там обнаружили более 157 тысяч больных коронавирусом.

Италия, которая снова вернулась к антилидерам по заболеваемости, имеет в сутки 731 летальных случая и более 32 тысяч случаев инфицирования.

Хотя в Бразилии проживает гораздо больше людей, чем в Италии, число новых больных за сутки там на 3000 больше, чем в Италии.

В то же время Россия поднялась на 5 место среди стран мира, где за минувшие сутки обнаружили более 22 тысяч случаев заболевания.

Коронавирус также не уходит с других стран Европы, в частности не уменьшаются темпы заболевания в Польше, Великобритании, Франции и Германии.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых больных и 16 по числу жертв коронавируса за прошедшие сутки.

 

В общем 16 ноября болезнь обнаружили у почти 547 тысяч человек. За время пандемии коронавирус не обошел уже почти 56 миллионов человек, из которых вылечились почти 39 миллионов больных, умерло – 1 миллион 343 тысячи.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним:

  • За сутки 16 ноября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 11 968 лицам, госпитализировали 1 610 человек, не спасли 159 больных, а 6 786 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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