На Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню

17 листопада російські найманці зафіксували два порушення режиму припинення вогню, зокрема біля Шумів та Новотроїцького.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, ворог використовував ручний протитанковий гранатомет біля Новотроїцького, а автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю біля Шумів.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.