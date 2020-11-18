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На Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню

Середа, 18 листопада 2020, 06:31
На Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню

17 листопада російські найманці зафіксували два порушення режиму припинення вогню, зокрема біля Шумів та Новотроїцького.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, ворог використовував ручний протитанковий гранатомет біля Новотроїцького, а автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю біля Шумів.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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