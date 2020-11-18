На Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню
Середа, 18 листопада 2020, 07:31
17 листопада російські найманці зафіксували два порушення режиму припинення вогню, зокрема біля Шумів та Новотроїцького.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Так, ворог використовував ручний протитанковий гранатомет біля Новотроїцького, а автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю біля Шумів.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.
Українська правда