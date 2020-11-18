На Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня
Среда, 18 ноября 2020, 07:31
17 ноября российские наемники зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, в частности у Шумов и Новотроицкого.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Так, враг использовал ручной противотанковый гранатомет у Новотроицкого, а автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие у Шумов.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.
Украинская правда