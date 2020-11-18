Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня

Среда, 18 ноября 2020, 07:31

17 ноября российские наемники зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, в частности у Шумов и Новотроицкого.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, враг использовал ручной противотанковый гранатомет у Новотроицкого, а автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие у Шумов.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
ООС
Боевики стреляли из гранатомета возле Новотроицкого
Понедельник на Донбассе прошел почти без обстрелов – ООС
Формирования России на Донбассе дважды нарушили перемирие. Без потерь
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...