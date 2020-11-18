На Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня

17 ноября российские наемники зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, в частности у Шумов и Новотроицкого.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, враг использовал ручной противотанковый гранатомет у Новотроицкого, а автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие у Шумов.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.