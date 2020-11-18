В Україні вже понад 10 тисяч смертей від COVID, нові “рекорди” втрат та одужань

За добу 17 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 496 особам, госпіталізували 1 668 осіб, померли 256 хворих, одужали 8 096 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу загалом захворіли 570 153 осіб, одужали 259 079 осіб, померли внаслідок коронавірусу SARS CoV 2 вже 10 112 осіб.

Зараз на COVID-19 хворіють 300 962 жителів України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Летальних випадків найбільше було зафіксовано у Запорізькій області (24), Києві (23), Полтавській області (22), Дніпропетровській (19), Житомирській (17), Київській і Сумській (по 15) областях.

17 листопада було здійснено 73 064 тестування: методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685.