Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні вже понад 10 тисяч смертей від COVID, нові “рекорди” втрат та одужань

Середа, 18 листопада 2020, 07:38
В Україні вже понад 10 тисяч смертей від COVID, нові “рекорди” втрат та одужань

За добу 17 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 496 особам, госпіталізували 1 668 осіб, померли 256 хворих, одужали 8 096 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу загалом захворіли 570 153 осіб, одужали 259 079 осіб, померли внаслідок коронавірусу SARS CoV 2 вже 10 112 осіб. 

Зараз на COVID-19 хворіють 300 962 жителів України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Летальних випадків найбільше було зафіксовано у Запорізькій області (24), Києві (23), Полтавській області (22), Дніпропетровській (19), Житомирській (17), Київській і Сумській (по 15) областях.

 

Із 12,5 тисяч нових хворих: 535 дітей, 529 медпрацівників (дані МОЗ), 397 працівників органів внутрішніх справ (дані МВС), 148 військовослужбовців (дані Міноборони), один боєць і один правоохоронець померли від ускладнень коронавірусної хвороби. 

17 листопада було здійснено 73 064 тестування: методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685.

Від УП: Деякі смерті можуть бути зараховані до статистики COVID за результатом посмертного результату ПЛР-тесту.

Нагадаємо: 17 листопада у світі померли за добу (16 листопада) рекордні 10 502 особи, у яких підтвердили коронавірус.

Україна серед країн світу посіла 12 місце за кількістю нових хворих та 16 за числом жертв коронавірусу за минулу добу. 

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: