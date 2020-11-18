В Украине уже более 10 тысяч смертей от COVID, новые "рекорды" потерь и выздоровлений

За сутки 17 ноября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 496 людям, госпитализировали 1 668 человек, умерли 256 больных, выздоровели 8 096 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью в целом заболели 570 153 человек, выздоровели 259 079 человек, умерли в результате коронавируса SARS CoV 2 уже 10 112 человек.

Сейчас COVID-19 болеют 300 962 жителей Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Летальных случаев всего было зафиксировано в Запорожской области (24), Киеве (23), Полтавской области (22), Днепропетровской (19), Житомирской (17), Киевской и Сумской (по 15) областях.

Из 12,5 тысяч новых больных: 535 детей, 529 медработников (данные МОЗ), 397 работников органов внутренних дел (данные МВД), 148 военнослужащих (данные Минобороны), один боец и один правоохранитель умерли от осложнений коронавирусной болезни.

17 ноября было совершено 73 064 тестирования: методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685.

От УП: Некоторые смерти могут быть зачислены в статистику COVID по результатам посмертного результата ПЦР-теста.

Напомним: 17 ноября в мире умерли за сутки (16 ноября) рекордные 10 502 человека, у которых подтвердили коронавирус.

Украина среди стран мира заняла 12 место по количеству новых больных и 16 по числу жертв коронавируса за прошедшие сутки.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП