У районі проведення операції Об'єднаних сил, охороняючи базовий табір, загинув український військовослужбовець 1999 року народження.

Джерело: 80 окрема штурмова десантна бригада Збройних сил України у Facebook

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження".

Деталі: У бригаді зазначають, що обставини загибелі з’ясовує слідство. У військовослужбовця залишилась дружина, з якою вони чекали на дитину.

Офіційно у зведеннях про загибель військового в зоні ООС не повідомляли.