Солдат погиб в зоне ООС – военные
Среда, 18 ноября 2020, 10:11
В районе проведения операции Объединенных сил, охраняя базовый лагерь, погиб украинский военнослужащий 1999 года рождения.
Источник: 80 отдельная штурмовая десантная бригада Вооруженных сил Украины в Facebook
Дословно: "С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения".
Детали: В бригаде отмечают, что обстоятельства гибели выясняет следствие. У военнослужащего осталась жена, с которой они ожидали ребенка.
Официально в сводках о гибели военного в зоне ООС не сообщалось.
Украинская правда