Солдат погиб в зоне ООС – военные

В районе проведения операции Объединенных сил, охраняя базовый лагерь, погиб украинский военнослужащий 1999 года рождения.

Источник: 80 отдельная штурмовая десантная бригада Вооруженных сил Украины в Facebook

Дословно: "С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения".

Детали: В бригаде отмечают, что обстоятельства гибели выясняет следствие. У военнослужащего осталась жена, с которой они ожидали ребенка.

Официально в сводках о гибели военного в зоне ООС не сообщалось.