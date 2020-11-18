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Солдат погиб в зоне ООС – военные

Среда, 18 ноября 2020, 11:11

В районе проведения операции Объединенных сил, охраняя базовый лагерь, погиб украинский военнослужащий 1999 года рождения.

Источник: 80 отдельная штурмовая десантная бригада Вооруженных сил Украины в Facebook

Дословно: "С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения".

 

Детали: В бригаде отмечают, что обстоятельства гибели выясняет следствие. У военнослужащего осталась жена, с которой они ожидали ребенка.

Официально в сводках о гибели военного в зоне ООС не сообщалось.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе


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