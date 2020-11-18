Політики спустили на рекламу в Facebook понад 150 мільйонів у 2020 році

З початку року і до дня місцевих виборів сторінки у Facebook, які платили за суто політичну рекламу за та проти партій/кандидатів, вклали у поширення дописів щонайменше 5,7 млн доларів, або близько 154 млн гривень.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "Левова частка витрат, 5 млн доларів, припадає на два місяці кампанії – вересень та жовтень.

Найстрімкіше росли витрати зі сторінок, які рекламували партії. Якщо за перші 6 місяців витрати на поширення реклами з партійних сторінок становили менше 90 тисяч доларів, то у жовтні вони перевищили 1,4 млн доларів".

Деталі: Також повідомляється, що ближче до виборів у мережі з’явилося чимало сторінок, які складно назвати партійними чи сторінками політиків, але вони вели кампанії за і проти на сотні тисяч доларів.

У ТОП-20 сторінок за витратами потрапили сторінки партії "За майбутнє" (з травня по жовтень витратила майже 170 тисяч доларів), "Нашого краю" (166 тисяч доларів на рекламні дописи), "Слуги народу" та інші.

Партійні сторінки від початку року до дня виборів вклали у рекламу на Facebook майже 2,3 млн доларів.

Із власних сторінок кандидати від партій витратили понад 1,8 млн доларів.

Лідер за витратами серед партій – "Слуга народу" (880 тис. доларів, у сумі враховані всі партійні сторінки в різних областях, сторінки партійців та сторінки-медіа й інші, які рекламували дописи на підтримку партії; загалом агітацію за СН та її кандидатів розміщували щонайменше 319 сторінок).

Друга сходинка у партії "За майбутнє" (704 тис. доларів із 96 сторінок) та "ЄС" (402 тис. доларів зі 157 сторінок).

Сторінки, які так чи інакше просували партію ОПЗЖ або її партійців, витратили на рекламу 297 тис. доларів.

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