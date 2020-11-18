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Политики спустили на рекламу в Facebook более 150 млн в 2020 году

Среда, 18 ноября 2020, 11:25
Политики спустили на рекламу в Facebook более 150 млн в 2020 году
Фото "Честно"

С начала года и до дня местных выборов страницы в Facebook, которые платили за суто политическую рекламу за и против партий/кандидатов, вложили в распространение сообщений по меньшей мере 5,7 млн долларов, или около 154 млн гривен.

Источник: Общественное движение "Честно"

Дословно: "Львиная доля расходов, 5 млн долларов, приходится на два месяца кампании – сентябрь и октябрь.

Стремительно росли расходы на страницах, которые рекламировали партии. Если за первые 6 месяцев расходы на распространение рекламы с партийных страниц составляли менее 90 тыс. долларов, то в октябре они превысили 1,4 млн долларов".

Детали: Также сообщается, что ближе к выборам в сети появилось немало страниц, которые сложно назвать партийными или страницами политиков, но они вели кампании за и против на сотни тысяч долларов.

В ТОП-20 страниц затратами попали страницы партии "За будущее" (с мая по октябрь потратила почти 170 тыс. долларов), "Нашего края" (166 тыс. долларов на рекламные сообщения), "Слуги народа" и другие.

 

Партийные страницы с начала года до дня выборов вложили в рекламу на Facebook почти 2,3 млн долларов.

Из собственных страниц кандидаты от партий потратили более 1,8 млн долларов.

Лидер по расходам среди партий – "Слуга народа" (880 тыс. долларов, в сумме учтены все партийные страницы в различных областях, страницы партийцев и страницы-медиа и пр., которые рекламировали сообщения в поддержку партии; в общем агитацию за СН и ее кандидатов размещали по меньшей мере 319 страниц).

 

Вторая ступень у партии "За будущее" (704 тыс. долларов из 96 страниц) и "ЕС" (402 тыс. долларов из 157 страниц).

 

Страницы, которые так или иначе продвигали партию ОПЗЖ или ее партийцев, потратили на рекламу 297 тыс. долларов.

Предыстория:

  • Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.
  • Задекларировали ли политики расходы на соцсети в своих избирательных отчетах, пока выяснить невозможно, поскольку отчеты, которые должны были показать еще 3 ноября, до сих пор не обнародованы.
  • Ранее сообщалось, что среди кандидатов на должность городского головы Киева самой дорогой была кампания нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборысоцсетиреклама
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