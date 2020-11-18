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Після скандалу з порушенням карантину звільнили главу департаменту Нацполіції

Середа, 18 листопада 2020, 13:15

Міністерство внутрішніх справ звільнило з посади начальника Департаменту управління майном НПУ Івана Наумова.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Пряма мова: "Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник поліції Іван Наумов від сьогоднішнього дня звільнений із займаної посади".

Деталі: За словами Тракала, Національна поліція також проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими щодо посадовця у засобах масової інформації.

Що передувало: Журналісти видання Bihus.Info з’ясували, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії "карантину вихідного дня".

Українська правда


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