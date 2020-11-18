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После скандала с нарушением карантина уволен глава департамента Нацполиции

Среда, 18 ноября 2020, 13:15

Министерство внутренних дел уволило с должности начальника Департамента управления имуществом НПУ Ивана Наумова.

Источник: заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь: "Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности".

Детали: По словам Тракало, Национальная полиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

Что предшествовало: Журналисты издания Bihus.Info выяснили, что клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".



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