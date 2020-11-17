Клуб посадовця Нацполіції працює під час "карантину вихідного дня" – Bihus.Info

Київський клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії "карантину вихідного дня".

Джерело: Bihus.info

Деталі: Увечері в суботу, 14 листопада, стоянці перед закладом була заповненою, та працював охоронець. Серед припаркованих машин журналісти побачили знайомий білий "Крайслер", авто Наумова.

За годину журналісти нарахували двадцять відвідувачів, які заходили компаніями у заклад, а потім зателефонували на "102" і викликали поліцію. Вона прибула за 15 хв.

Після того, як поліція зайшла до закладу – на стоянці вимкнули світло. До авто журналістів підійшли молодики і вимагали покинути заклад "за три хвилини", тому що "шлагбаум" закриється і вони не виїдуть.

Через деякий час правоохоронці вийшли із закладу. Вони розповіли журналістам, що їх на територію не пустили, а адміністрація запевнила, що заклад працює на виніс.

Після цього патрульні поїхали.

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