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Клуб посадовця Нацполіції працює під час "карантину вихідного дня" – Bihus.Info

Вівторок, 17 листопада 2020, 22:44
Іван Наумов, bihus.info

Київський клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії "карантину вихідного дня".

Джерело: Bihus.info

Деталі: Увечері в суботу, 14 листопада, стоянці перед закладом була заповненою, та працював охоронець. Серед припаркованих машин журналісти побачили знайомий білий "Крайслер", авто Наумова.

За годину журналісти нарахували двадцять відвідувачів, які заходили компаніями у заклад, а потім зателефонували на "102" і викликали поліцію. Вона прибула за 15 хв.

Після того, як поліція зайшла до закладу – на стоянці вимкнули світло. До авто журналістів підійшли молодики і вимагали покинути заклад "за три хвилини", тому що "шлагбаум" закриється і вони не виїдуть.

Через деякий час правоохоронці вийшли із закладу. Вони розповіли журналістам, що їх на територію не пустили, а адміністрація запевнила, що заклад працює на виніс.

Після цього патрульні поїхали.

Нагадаємо:

  • Під час весняного карантину, коли робота, зокрема, кафе та спортзалів також була заборонена, журналісти Bihus info з'ясували, що ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. 
  • У суботу було припинено роботу магазину "Епіцентр" на Позняках у Києві, який працював у повному обсязі, всупереч "карантину вихідного дня".
  • 14 листопада за порушення карантину вихідного дня на спорткомплекс "5 елемент", який має відношення до експрезидента України Петра Порошенка, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження.
  • У Києві ТРК "Гулівер" та магазин "Фокстрот" у неділю працювали попри "карантин вихідного дня", їх зачинили.

Теми: Київполіція


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