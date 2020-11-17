Клуб посадовця Нацполіції працює під час "карантину вихідного дня" – Bihus.Info
Київський клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії "карантину вихідного дня".
Джерело: Bihus.info
Деталі: Увечері в суботу, 14 листопада, стоянці перед закладом була заповненою, та працював охоронець. Серед припаркованих машин журналісти побачили знайомий білий "Крайслер", авто Наумова.
За годину журналісти нарахували двадцять відвідувачів, які заходили компаніями у заклад, а потім зателефонували на "102" і викликали поліцію. Вона прибула за 15 хв.
Після того, як поліція зайшла до закладу – на стоянці вимкнули світло. До авто журналістів підійшли молодики і вимагали покинути заклад "за три хвилини", тому що "шлагбаум" закриється і вони не виїдуть.
Через деякий час правоохоронці вийшли із закладу. Вони розповіли журналістам, що їх на територію не пустили, а адміністрація запевнила, що заклад працює на виніс.
Після цього патрульні поїхали.
Нагадаємо:
- Під час весняного карантину, коли робота, зокрема, кафе та спортзалів також була заборонена, журналісти Bihus info з'ясували, що ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди.
- У суботу було припинено роботу магазину "Епіцентр" на Позняках у Києві, який працював у повному обсязі, всупереч "карантину вихідного дня".
- 14 листопада за порушення карантину вихідного дня на спорткомплекс "5 елемент", який має відношення до експрезидента України Петра Порошенка, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження.
- У Києві ТРК "Гулівер" та магазин "Фокстрот" у неділю працювали попри "карантин вихідного дня", їх зачинили.