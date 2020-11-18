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Комітет дав "зелене світло" законопроєкту Зеленського про референдум

Середа, 18 листопада 2020, 13:42

Комітету з питань організації державної влади у середу підтримав проєкт закону про народовладдя через всеукраїнський референдум і рекомендував парламенту прийняти його у другому читанні.

Джерело: Трансляція засідання комітету в Youtube

Деталі: Під час голосування за президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612 у 2-му читанні та в цілому 18 членів комітету проголосували "за", 3 – утримались.

Законопроєкт передбачає 4 основних складових предмету, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.

Також робоча група передбачила "4 запобіжники" щодо махінацій у питаннях зміни території України: не можна винести на референдум питання, які суперечать Конституції та нормам міжнародного права; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету чи територіальної цілісності України, створення загроз національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.

Також не можна винести на референдум питання податків, бюджету та амністії; питання, які віднесені до компетенції органів правопорядку (призначення винних, винесення вироків).

Читайте також: Зеленський пропонує дозволити референдуми із 4 питань і голосувати через інтернет

Передісторія:

  • 18 червня 2020 року Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.

Теми: Верховна РадареферендумЗеленський


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