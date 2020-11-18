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Мендель розповіла про стан Зеленського: вже немає кашлю, продовжує працювати

Середа, 18 листопада 2020, 13:34
Мендель розповіла про стан Зеленського: вже немає кашлю, продовжує працювати
Офіс президента

Хворий на коронавірус президент Володимир Зеленський почувається краще, тримається бадьоро і продовжує працювати.

Джерело: прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Здоров’я президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки. Цього тижня заплановані події за участі президента в онлайн-режимі, про що ми повідомлятимемо на сайті".

Деталі: Мендель запевнила, що керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак також одужує.

В ОП сподіваються, що глава держави та керівник його офісу якнайшвидше візьмуться за роботу у звичайному режимі.

Передісторія:

  • Президента Володимира Зеленського та голову Офісу президента Андрія Єрмака, у яких підтвердили коронавірус, помістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія". Главі держави провели спецзв’язок і обладнали спеціальний кабінет.
  • Зеленський відповів злостивцям, які радіють його хворобі: коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкоронавірус
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