Мендель розповіла про стан Зеленського: вже немає кашлю, продовжує працювати

Хворий на коронавірус президент Володимир Зеленський почувається краще, тримається бадьоро і продовжує працювати.

Джерело: прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Здоров’я президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки. Цього тижня заплановані події за участі президента в онлайн-режимі, про що ми повідомлятимемо на сайті".

Деталі: Мендель запевнила, що керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак також одужує.

В ОП сподіваються, що глава держави та керівник його офісу якнайшвидше візьмуться за роботу у звичайному режимі.

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