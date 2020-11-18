Мендель рассказала о состоянии Зеленского: уже нет кашля, продолжает работать

Больной коронавирусом президент Владимир Зеленский чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать.

Источник: пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте".

Детали: Мендель заверила, что руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак также выздоравливает.

В ОП надеются, что глава государства и руководитель его офиса как можно скорее примутся за работу в обычном режиме.

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