Мендель рассказала о состоянии Зеленского: уже нет кашля, продолжает работать
Среда, 18 ноября 2020, 14:34
Больной коронавирусом президент Владимир Зеленский чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать.
Источник: пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте".
Детали: Мендель заверила, что руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак также выздоравливает.
В ОП надеются, что глава государства и руководитель его офиса как можно скорее примутся за работу в обычном режиме.
Предыстория:
- Президента Владимира Зеленского и голову Офиса президента Андрея Ермака, у которых подтвердили коронавирус, поместили в изолированные палаты больницы "Феофания". Главе государства провели спецсвязь и оборудовали специальный кабинет.
- Зеленский ответил злопыхателям, которые радуются его болезни: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.