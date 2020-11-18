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Схеми на Митниці і Податковій: Уманський пояснив, чому пішов з ОП

Середа, 18 листопада 2020, 14:49

Ігор Уманський подав у відставку з посади радника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у зв'язку з ситуацією у Податковій і Митній службах.

Джерело: "Укрінформ", який цитує Уманського

Деталі: Уманський заявив, що основна його робота в Офісі стосувалася "боротьби зі схемами в Податковій і Митній службах", проте за пів року ця робота провалилася і тому він написав заяву.

Пряма мова Уманського: "І ситуацію навколо митниці, і податкової, Автодору, загальне озвучував – реакція (керівництва Офісу Президента - ред.) була досить бурхлива, але, на жаль, я не побачив відповідних дій.

Саме тому переконаний, що виключно через публічну позицію, через публічний тиск на очільників влади можливо змінити їхню позицію... Саме тому, щоб мати змогу публічно про це говорити, я написав заяву (на звільнення - ред.), бо маючи статус радника це робити некоректно та неетично. Заяву про відставку я подав".

Передісторія:

  • 12 листопада Уманський звільнився з посади радника Єрмака після піврічної роботи.
  • Після цього він заявив, що гроші із "ковідного фонду", які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель та звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності.

Теми: Офіс президентаЗеленський


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