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Уманський розкритикував "Велике будівництво" та витрату коштів на дороги

Субота, 14 листопада 2020, 02:29

Колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який напередодні звільнився, заявив, що гроші із "ковідного фонду", які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель та звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності. 

Джерело: Уманський у facebook

Пряма мова: "З початку "Великого будівництва" почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги.

Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%".

Деталі: За словами Уманського, 2020 рік запам’ятається українцям надовго не лише через "недолугу" боротьбу із пандемією, а через "безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності". Прикладом останнього, на його думку, є саме програма "Велике будівництво". 

Він пояснює, що якщо скласти всі тендери цих шести компаній та вирахувати всі "дисконти", сума на будівництво складами близько 36 мільярдів грн. Саме таку суму додатково виділили Укравтодору із Фонду боротьби із коронавірусом. 

Колишній міністр фінансів також вважає, що таку ж протяжність доріг можна було б збудувати, не чіпаючи гроші, які були заплановані на боротьбу із пандемією. Водночас, вважає Уманський, "ковідний фонд" штучно витратили. 

"Країна наближається до економічного армагедону", – підсумував колишній радник Єрмака. 

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Нагадаємо:

  • 12 листопада стало відомо, що радник голови Офісу президента Андрія Єрмака – Ігор Уманський – звільняється з цієї посади, оскільки не згодний із посиленням карантину в Україні на вихідних.
  • У квітні колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначили спеціальним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.
  • Він допомагав Єрмаку розібратися в обсягах корупції в ключових відомствах, які наповнюють державний бюджет.
  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з локдауном вихідного дня. Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Українська правда
Теми: Уманський будівництводорогикоронавірус


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