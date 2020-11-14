Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уманський розкритикував "Велике будівництво" та витрату коштів на дороги

Субота, 14 листопада 2020, 01:29
Уманський розкритикував Велике будівництво та витрату коштів на дороги

Колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який напередодні звільнився, заявив, що гроші із "ковідного фонду", які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель та звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності. 

Джерело: Уманський у facebook

Пряма мова: "З початку "Великого будівництва" почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги.

Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%".

Деталі: За словами Уманського, 2020 рік запам’ятається українцям надовго не лише через "недолугу" боротьбу із пандемією, а через "безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності". Прикладом останнього, на його думку, є саме програма "Велике будівництво". 

Він пояснює, що якщо скласти всі тендери цих шести компаній та вирахувати всі "дисконти", сума на будівництво складами близько 36 мільярдів грн. Саме таку суму додатково виділили Укравтодору із Фонду боротьби із коронавірусом. 

Колишній міністр фінансів також вважає, що таку ж протяжність доріг можна було б збудувати, не чіпаючи гроші, які були заплановані на боротьбу із пандемією. Водночас, вважає Уманський, "ковідний фонд" штучно витратили. 

"Країна наближається до економічного армагедону", – підсумував колишній радник Єрмака. 

Читати також: Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств  

"Феофанія" потребує додаткових мільйонів? Куди йдуть гроші з фонду проти COVID-19"

Нагадаємо:

  • 12 листопада стало відомо, що радник голови Офісу президента Андрія Єрмака – Ігор Уманський – звільняється з цієї посади, оскільки не згодний із посиленням карантину в Україні на вихідних.
  • У квітні колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського призначили спеціальним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.
  • Він допомагав Єрмаку розібратися в обсягах корупції в ключових відомствах, які наповнюють державний бюджет.
  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з локдауном вихідного дня. Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Уманський будівництводорогикоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Уманський
Верланов розповів, чому його звільнили
Звільнений голова податкової подав заяву на Уманського в Офіс генпрокурора
Під очільниками МОЗ і Мінфіну "захиталися крісла" – джерела
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: