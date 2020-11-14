Уманський розкритикував "Велике будівництво" та витрату коштів на дороги

Колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який напередодні звільнився, заявив, що гроші із "ковідного фонду", які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель та звинуватив владу у втраті адекватного сприйняття реальності.

Джерело: Уманський у facebook

Пряма мова: "З початку "Великого будівництва" почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги.

Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%".

Деталі: За словами Уманського, 2020 рік запам’ятається українцям надовго не лише через "недолугу" боротьбу із пандемією, а через "безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності". Прикладом останнього, на його думку, є саме програма "Велике будівництво".

Він пояснює, що якщо скласти всі тендери цих шести компаній та вирахувати всі "дисконти", сума на будівництво складами близько 36 мільярдів грн. Саме таку суму додатково виділили Укравтодору із Фонду боротьби із коронавірусом.

Колишній міністр фінансів також вважає, що таку ж протяжність доріг можна було б збудувати, не чіпаючи гроші, які були заплановані на боротьбу із пандемією. Водночас, вважає Уманський, "ковідний фонд" штучно витратили.

"Країна наближається до економічного армагедону", – підсумував колишній радник Єрмака.

Читати також: Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств

"Феофанія" потребує додаткових мільйонів? Куди йдуть гроші з фонду проти COVID-19"

Нагадаємо: