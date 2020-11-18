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Схемы на Таможне и Налоговой: Уманский объяснил, почему ушел из ОП

Среда, 18 ноября 2020, 14:49

Игорь Уманский подал в отставку с должности советника руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в связи с ситуацией в Налоговой и Таможенной службах.

Источник: "Укринформ", который цитирует Уманского

Детали: Уманский заявил, что основная его работа в Офисе касалась "борьбы со схемами в Налоговой и Таможенной службах", однако за пол года эта работа провалилась и он написал заявление.

Прямая речь Уманского: "И ситуацию вокруг таможни и налоговой, Автодора, общее озвучивал - реакция (руководства Офиса Президента - ред.) была достаточно бурная, но, к сожалению, я не увидел соответствующих действий.

Именно поэтому убежден, что только через публичную позицию, через публичное давление на руководителей власти возможно изменить их позицию... Именно поэтому, чтобы иметь возможность публично об этом говорить, я написал заявление (об увольнении - ред.), потому что имея статус советника это делать некорректно и неэтично. Заявление об отставке я подал".

Предыстория:

  • 12 ноября Уманский уволился с должности советника Ермака после полугодовой работы.
  • После этого он заявил, что деньги с "ковидного фонда", которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель и обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности.

Темы: Офис президентаЗеленский


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