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Укроборонпром звинувачує профільне міністерство у саботажі реформи ОПК

Середа, 18 листопада 2020, 16:57

"Укроборонпром" заявляє, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості зриває реформу оборонно-промислового комплексу країни.

Джерело: заява на сайті держпідприємства

Деталі: У концерні кажуть, що зі свого боку цього року попри усі ускладнення, пов’язані з пандемією, виконали всі зобов’язання за чинними контрактами.

Команда підготувала стратегію реформування, яка отримала всебічну підтримку з боку президента, Верховної Ради, Прем’єр-Міністра, рнбо та міжнародних партнерів. У червні цього року було зареєстровано проєкт відповідного закону, який мав би розпочати історичну для країни реформу.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості публічно підтримало концепцію реформування, запропоновану концерном, та детально ознайомилося з усіма стратегічними документами, однак насправді зриває реформу.

Дослівно: "Попри публічні обіцянки рішучих дій,  вже третій місяць Міністерство системно блокує реформування державного концерну "Укроборонпром" та оборонно-промислового комплексу в цілому. Зокрема:

  • не розпочато підготовку Стратегії оборонно-промислового комплексу;
  • не затверджено Політику власності Концерну, яка на момент заснування нового Міністерства була розроблена та узгоджена відповідними органами державної  влади;
  • за наполяганням Міністерства зупинено розгляд законопроєктів, необхідних для початку реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу, при цьому протягом чотирьох місяців Міністерство не надало жодних альтернативних пропозицій або системних зауважень до законопроєктів, запропонованих народними депутатами України;
  • не розпочато роботу щодо підготовки ключових нормативно-правових актів, необхідних для імплементації нового Закону "Про оборонні закупівлі", який має вступити у силу з 1 січня 2021 року, що може загрожувати зупинкою усього процесу підписання контрактів з виробниками озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України та інших замовників;
  • нерозглянутими залишаються неодноразові звернення Концерну щодо вирішення ключових проблем виробників у питанні ціноутворення, державних гарантій, казначейських рахунків тощо;
  • не вирішується  критична ситуація із виконанням Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії тощо".

Деталі: Також в Укроборонпромі скаржаться, що міністерство втручається в діяльність концерну.  

У концерні вважають такі дії неприпустимими та такими, що підривають довіру до задекларованих намірів, цілей та задач, які поставлені перед міністерством.

В Укроборонпромі сподіваються на зважену та активну позицію керівництва держави у питанні забезпечення обороноздатності воюючої країни.

Нагадаємо: Секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що міністерства зривають виконання оборонного замовлення.

Українська правда
Теми: Укроборонпром


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