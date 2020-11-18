Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Укроборонпром обвиняет профильное министерство в саботаже реформы ОПК

Среда, 18 ноября 2020, 16:57

"Укроборонпром" заявляет, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности срывает реформу оборонно-промышленного комплекса страны.

Источник: заявление на сайте госпредприятия

Детали: В концерне говорят, что со своей стороны в этом году, несмотря на все осложнения, связанные с пандемией, выполнили все обязательства по действующим контрактам.

Команда подготовила стратегию реформирования, которая получила всестороннюю поддержку со стороны президента, Верховной Рады, премьер-министра, СНБО и международных партнеров. В июне этого года был зарегистрирован проект соответствующего закона, который должен начать историческую для страны реформу.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности публично поддержало концепцию реформирования, предложенную концерном, и подробно ознакомилось со всеми стратегическими документами, однако на самом деле срывает реформу.

Дословно: "Несмотря на публичные обещания решительных действий, уже третий месяц Министерство системно блокирует реформирование государственного концерна "Укроборонпром" и оборонно-промышленного комплекса в целом. В частности:

  • не начата подготовка Стратегии оборонно-промышленного комплекса;
  • не утверждена Политика собственности Концерна, которая на момент основания нового Министерства была разработана и согласована соответствующими органами государственной власти;
  • по настоянию Министерства остановлено рассмотрение законопроектов, необходимых для начала реформирования государственного сектора оборонно-промышленного комплекса, при этом в течение четырех месяцев министерство не предоставило никаких альтернативных предложений или системных замечаний к законопроектам, предложенным народными депутатами Украины;
  • не начата работа по подготовке ключевых нормативно-правовых актов, необходимых для имплементации нового Закона "Об оборонных закупках", который должен вступить в силу с 1 января 2021, что может угрожать остановкой всего процесса подписания контрактов с производителями вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины и других заказчиков;
  • нерассмотренными остаются неоднократные обращения Концерна по решению ключевых проблем производителей в вопросе ценообразования, государственных гарантий, казначейских счетов и тому подобное;
  • не решается критическая ситуация с выполнением Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии и т.д".

Детали: Также в Укроборонпроме жалуются, что министерство вмешивается в деятельность концерна.

В концерне считают такие действия недопустимыми и такими, которые подрывают доверие к задекларированным намерениям, целям и задачам, поставленным перед министерством.

В Укроборонпроме надеются на взвешенную и активную позицию руководства государства в вопросе обеспечения обороноспособности воюющей страны.

Напомним: Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что министерства срывают выполнение оборонного заказа.

Украинская правда
Темы: Укроборонпром


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Укроборонпром
Кабмин планирует передать авиапредприятия "оборонки" министерству без доступа к тайне - StateWatch
Найем получил повышение в "Укроборонпроме"
Пауза в реформе "Укроборонпрома": Атака бюрократов
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!