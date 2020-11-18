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Поліція шукає двох братів-імовірних організаторів гучного вбивства у Херсоні

Середа, 18 листопада 2020, 17:14
Поліція шукає двох братів-імовірних організаторів гучного вбивства у Херсоні
Ігор Пащенко

Поліція Херсонщини розшукує двох підозрюваних в організації замовного вбивства бізнесмена Ігоря Пащенка у 2018 році.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Поліція розшукує двох братів, жителів м. Херсона, Сергія і Дмитра Кальченків.

Дослівно: "Кальченко Сергій Миколайович, 1984 р.н. на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см, спортивної тілобудови, обличчя овальне, скуласте, виступаюче підборіддя, волосся темне, коротке, очі темні, брови темні, густі, дугоподібні, ніс прямий з вигнутою спинкою, вуха прилеглі, губи повні. Особливі прикмети: наявні родимки на підборідді ліворуч та родимка на правій щоці розміром до 0,5 см".

"Кальченко Дмитро Миколайович, 1977 р.н. на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, скуласте, виступаюче підборіддя, волосся темне, коротке, очі темні, брови темні, густі, дугоподібні, ніс прямий з вигнутою спинкою, вуха прилеглі, губи середньої повноти".

 
 

Передісторія:

  • 24 квітня 2018 року в Дніпровському районі Херсона застрелили бізнесмена Ігоря Пащенка, його охоронець отримав поранення.
  • Слідство розглядало кілька версій убивства: бізнес-інтереси, конфлікт інтересів з конкретними особами.
  • У листопаді 2020 року правоохоронці затримали чоловіка, якому раніше заочно було повідомлено про підозру у організації та готуванні вбивства відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка у квітні 2018 року.

Українська правда

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Теми: Херсонкриміналполіція
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