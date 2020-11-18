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Полиция ищет двух братьев-вероятных организаторов громкого убийства в Херсоне

Среда, 18 ноября 2020, 18:14

Полиция Херсонщины разыскивает двух подозреваемых в организации заказного убийства бизнесмена Игоря Пащенко в 2018 году.

Источник: сообщение Национальной полиции

Детали: Полиция разыскивает двух братьев жителей г. Херсона Сергея и Дмитрия Кальченко.

Дословно: "Кальченко Сергей Николаевич, 1984 г.р. на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, спортивного телосложения, лицо овальное, выступающий подбородок, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы полные. Особые приметы: есть родинки на подбородке слева и родинка на правой щеке размером до 0,5 см".

"Кальченко Дмитрий Николаевич, 1977 г.р. на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, выступающий подбородок, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы средней полноты".

 
 

Предыстория:

  • 24 апреля 2018 в Днепровском районе Херсона застрелили бизнесмена Игоря Пащенко, его охранник получил ранения.
  • Следствие рассматривало несколько версий убийства: бизнес-интересы, конфликт интересов с конкретными лицами.
  • В ноябре 2020 правоохранители задержали мужчину, которому ранее заочно было сообщено о подозрении в организации и приготовлении убийства известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко в апреле 2018 года.

Темы: Херсонкриминалполиция


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