"Укрзалізниця" купувала російські запчастини, які ввозили через ОРДЛО – СБУ

Служба безпеки блокувала протиправний механізм постачання на регіональну філію "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" неякісних запчастин виробництва РФ, які ввозились через тимчасово окуповані території.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Оборудка діяла протягом 2019-2020 років. Її організували комерсанти за сприяння посадовців регіональної філії.

Зловмисники налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання. Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Експерти зазначають, своїми діями фігуранти не лише завдали значних економічних збитків АТ "Укрзалізниця", але й створювали реальні передумови до виникнення надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури залізничної галузі.

Через реалізацію таких протиправних механізмів могло здійснюватися фінансування так званих "ДНР" та "ЛНР". Крім того, незаконні схеми гальмують розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств, які виготовляють або планують виготовлення даної продукції, створюючи при цьому додаткові робочі місця.

У Львові та Києві проводяться обшуки у посадовців "Укрзалізниці" та в офісах комерційних структур постачальників.

Довідково: Регіональна філія "Львівська залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" — підприємство, регіональна філія у складі ПАТ "Укрзалізниця", що обслуговує залізниці західної частини України: Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської областей.