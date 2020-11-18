"Укрзализныця" годами закупала российские запчасти, которые ввозили через ОРДЛО – СБУ

Служба безопасности блокировала противоправный механизм поставки на региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" некачественных запчастей производства РФ, ввозились через временно оккупированные территории.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сделка действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организовали коммерсанты при содействии должностных лиц регионального филиала.

Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были вообще непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Эксперты отмечают, своими действиями фигуранты не только нанесли значительный экономический ущерб АО "Укрзализныця", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Через реализацию таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планируют изготовления данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места.

Во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков.