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Вибори міських та сільських голів: ЦВК показала рейтинг партій-переможниць

Середа, 18 листопада 2020, 20:10

"Слуга народу" перемогла майже на третині виборів сільських, селищних, міських голів від загальної кількості – 30,74%.

ДжерелоЦВК

Деталі: Станом на 18 листопада Комісія отримала інформацію про понад 98 % обраних сільських, селищних, міських голів від загальної кількості голів, які обираються на цьогорічних місцевих виборах.

З них 661 обраний голова балотувався шляхом самовисування, 733 – висувалися місцевими організаціями політичних партій:

  • Слуга народу: 30,74 % (225 осіб);
  • "За майбутнє" – понад 12,43 % (92 осіб);
  • "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – понад 7,24 % (53 особи);
  • "Опозиційна платформа – за життя" – понад 7,1 % (52 особи),
  • "Наш край" – майже 6,15 % (45 осіб);
  • "Європейська солідарність" – понад 5,6% (41 особа);
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 3,83 % (28 осіб);
  • "Довіра" – понад 3,14 % (23 особи).

Інші партії за результатами виборів делегували на посади голів різних рівнів менше ніж 20 осіб. 

 

Нагадаємо: Представники президентської партії "Слуга народу" взяли найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з-поміж кандидатів, яких висували партії.    

Українська правда
Теми: виборипартії


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