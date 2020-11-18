Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы городских и сельских голов ЦИК показала рейтинг партий-победительниц

Среда, 18 ноября 2020, 19:10
Выборы городских и сельских голов ЦИК показала рейтинг партий-победительниц

"Слуга народа" победила почти на трети выборов сельских, поселковых, городских голов от общего количества - 30,74%.

Источник: ЦИК

Детали: По состоянию на 18 ноября Комиссия получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов от общего количества голов, которые избираются на нынешних местных выборах.

Из них 661 избранный председатель баллотировался путем самовыдвижения, 733 - выдвигались местными организациями политических партий:

  • Слуга народа: 30,74% (225 человек)
  • "За будущее" - более 12,43% (92 человека);
  • "Всеукраинское объединение" Батькивщина" - более 7,24% (53 человека)
  • "Оппозиционная платформа - за жизнь" - более 7,1% (52 человека),
  • "Наш край" - почти 6,15% (45 человек);
  • "Европейская солидарность" - более 5,6% (41 человек)
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,83% (28 человек);
  • "Доверие" - более 3,14% (23 человека).

Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыпартии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: