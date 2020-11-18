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Выборы городских и сельских голов ЦИК показала рейтинг партий-победительниц

Среда, 18 ноября 2020, 20:10

"Слуга народа" победила почти на трети выборов сельских, поселковых, городских голов от общего количества - 30,74%.

Источник: ЦИК

Детали: По состоянию на 18 ноября Комиссия получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов от общего количества голов, которые избираются на нынешних местных выборах.

Из них 661 избранный председатель баллотировался путем самовыдвижения, 733 - выдвигались местными организациями политических партий:

  • Слуга народа: 30,74% (225 человек)
  • "За будущее" - более 12,43% (92 человека);
  • "Всеукраинское объединение" Батькивщина" - более 7,24% (53 человека)
  • "Оппозиционная платформа - за жизнь" - более 7,1% (52 человека),
  • "Наш край" - почти 6,15% (45 человек);
  • "Европейская солидарность" - более 5,6% (41 человек)
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,83% (28 человек);
  • "Доверие" - более 3,14% (23 человека).

Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.

 

Украинская правда
Темы: виборыпартии


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