Выборы городских и сельских голов ЦИК показала рейтинг партий-победительниц

"Слуга народа" победила почти на трети выборов сельских, поселковых, городских голов от общего количества - 30,74%.

Источник: ЦИК

Детали: По состоянию на 18 ноября Комиссия получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов от общего количества голов, которые избираются на нынешних местных выборах.

Из них 661 избранный председатель баллотировался путем самовыдвижения, 733 - выдвигались местными организациями политических партий:

Слуга народа: 30,74% (225 человек)

"За будущее" - более 12,43% (92 человека);

"Всеукраинское объединение" Батькивщина" - более 7,24% (53 человека)

"Оппозиционная платформа - за жизнь" - более 7,1% (52 человека),

"Наш край" - почти 6,15% (45 человек);

"Европейская солидарность" - более 5,6% (41 человек)

"Украинская стратегия Гройсмана" - 3,83% (28 человек);

"Доверие" - более 3,14% (23 человека).

Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.