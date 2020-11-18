Выборы городских и сельских голов ЦИК показала рейтинг партий-победительниц
Среда, 18 ноября 2020, 19:10
"Слуга народа" победила почти на трети выборов сельских, поселковых, городских голов от общего количества - 30,74%.
Источник: ЦИК
Детали: По состоянию на 18 ноября Комиссия получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов от общего количества голов, которые избираются на нынешних местных выборах.
Из них 661 избранный председатель баллотировался путем самовыдвижения, 733 - выдвигались местными организациями политических партий:
- Слуга народа: 30,74% (225 человек)
- "За будущее" - более 12,43% (92 человека);
- "Всеукраинское объединение" Батькивщина" - более 7,24% (53 человека)
- "Оппозиционная платформа - за жизнь" - более 7,1% (52 человека),
- "Наш край" - почти 6,15% (45 человек);
- "Европейская солидарность" - более 5,6% (41 человек)
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,83% (28 человек);
- "Доверие" - более 3,14% (23 человека).
Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.
Украинская правда