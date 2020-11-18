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На Буковині знову зросла кількість заражень COVID: майже півтисячі за добу

Середа, 18 листопада 2020, 23:49

18 листопада у Чернівецькій області зафіксували 486 випадків захворювання на коронавірус – це найбільший показник в області від початку пандемії.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Цього дня лабораторія дослідила 1692 зразки.

Померли за добу рекордні 12 людей, а одужали від COVID – 166 осіб.

Загалом в області вже зареєстрували майже 30 тисяч випадків зараження, із них – 585 померли. Всього вилікувались 12590 буковинців. 

Останній рекорд на Буковині фіксували майже 2 тижні тому.

Опубліковано Сергій Осачук Середа, 18 листопада 2020 р.

Нагадаємо: За добу 17 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 496 особам, госпіталізували 1 668 осіб, померли 256 хворих, одужали 8 096 осіб.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус


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