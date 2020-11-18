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На Буковине снова возросло количество заражений COVID: почти полтысячи за сутки

Среда, 18 ноября 2020, 22:49
На Буковине снова возросло количество заражений COVID: почти полтысячи за сутки

18 ноября в Черновицкой области зафиксировали 486 случаев заболевания коронавирусом - это самый большой показатель в области с начала пандемии.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: В этот день лаборатория исследовала 1692 образца.

Умерли за сутки рекордные 12 человек, а выздоровели от COVID - 166 человек.

Всего в области уже зарегистрировали почти 30 000 случаев заражения, из них - 585 умерли. Всего вылечились 12590 буковинцев.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус
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