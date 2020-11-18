На Буковине снова возросло количество заражений COVID: почти полтысячи за сутки
Среда, 18 ноября 2020, 22:49
18 ноября в Черновицкой области зафиксировали 486 случаев заболевания коронавирусом - это самый большой показатель в области с начала пандемии.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Детали: В этот день лаборатория исследовала 1692 образца.
Умерли за сутки рекордные 12 человек, а выздоровели от COVID - 166 человек.
Всего в области уже зарегистрировали почти 30 000 случаев заражения, из них - 585 умерли. Всего вылечились 12590 буковинцев.
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Украинская правда