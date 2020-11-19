В районі Мар’їнки формування Росії відкривали вогонь — ООС

Минулої доби збройні формування Росії на Донбасі один раз порушили перемир'я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.