В районе Марьинки формирования России открывали огонь — ООС
Четверг, 19 ноября 2020, 07:08
За прошедшие сутки вооруженные формирования России на Донбассе один раз нарушили перемирие.
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие.
Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали".
Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.