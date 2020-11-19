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В районе Марьинки формирования России открывали огонь — ООС

Четверг, 19 ноября 2020, 07:08

За прошедшие сутки вооруженные формирования России на Донбассе один раз нарушили перемирие.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.

Темы: ООС


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