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У Києві антирекорд смертей від COVID за добу – 34 людини

Четвер, 19 листопада 2020, 10:07
Фото КМДА

У столиці 18 листопада 34 людини померли від СOVID-19 – це найбільша кількість жертв за добу з початку пандемії.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1348 хворих на коронавірус. Померли 34 людини".

Деталі: Серед нових хворих 731 жінка віком від 18 до 94 років, 554 чоловіки віком від 18 до 87 років, 33 дівчинки від одного місяця до 16 років та 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років. Захворіли також 50 медиків.

107 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (294), у Деснянському (188) та у Солом’янському (166) районах.

Станом на 19 листопада у столиці вже 55 203 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 1047 киян. Подолали хворобу 20 015 мешканців Києва, з них 459 за минулу добу.

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Передісторія:

  • За добу 18 листопада в Україні діагностували ще 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 531 особу, померли 257 хворих, одужали 7 400 осіб. 

Українська правда
Теми: Київкоронавірусжертви


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