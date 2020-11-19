За добу 18 листопада в Україні діагностували ще 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 531 особу, померли 257 хворих, одужали 7 400 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.