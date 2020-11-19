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Понад 13 тисяч хворих на COVID за добу в Україні і другий день більше 250 смертей

Четвер, 19 листопада 2020, 07:25
Понад 13 тисяч хворих на COVID за добу в Україні і другий день більше 250 смертей
Коронавірус у регіонах

За добу 18 листопада в Україні діагностували ще 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 531 особу, померли 257 хворих, одужали 7 400 осіб. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Минула доба показала два антирекорди: за кількістю нових випадків (перевищила показник 12 524 за 13 листопада) і за кількістю летальних випадків (перевищила цифру у 256 за 17 листопада).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.

Летальних випадків цієї середи найбільше зафіксували у Дніпропетровській області (39), Києві (34), Донецькій області (21), Полтавській і Чернівецькій (по 15), Львівській і Київській (по 14), Харківській (10) областях. 

 
МОЗ

Із майже 13,4 тисяч нових хворих: 539 діти, 673 медпрацівники (дані МОЗ), 370 правоохоронців (дані МВС), 202 військовослужбовці (дані Міноборони).

За минулу добу здійснено 65 402 тестування: методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817. За весь час пандемії в Україні проведено 4 062 868 ПЛР-тестувань.

Цим методом із березня було виявлено 583 510 випадків коронавірусного захворювання, від якого померли вже 10 369 осіб, а 266 479 осіб одужали.

Зараз коронавірус мають 306 662 жителі України.

 
УП

Нагадаємо: 18 листопада в світі за добу діагностували 575 тисяч хворих на COVID-19. Україна за кількістю нових випадків коронавірусу була на 10-му місці в світі.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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