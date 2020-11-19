В Киеве антирекорд смертей от COVID за сутки – 34 человека
В столице 18 ноября 34 человека умерли от СOVID-19 – это самое большое количество жертв за сутки с начала пандемии.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1348 больных коронавирусом. Умерли 34 человека".
Детали: Среди новых больных 731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 33 девочки от одного месяца до 16 лет и 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет. Заболели также 50 медиков.
107 человек госпитализированы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (294), в Деснянском (188) и в Соломенском (166) районах.
По состоянию на 19 ноября в столице уже 55 203 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1047 киевлян. Преодолели болезнь 20 015 жителей Киева, из них 459 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 18 ноября в Украине диагностировали еще 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 531 человека, умерли 257 больных, выздоровели 7 400 человек.