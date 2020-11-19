В Киеве антирекорд смертей от COVID за сутки – 34 человека

В столице 18 ноября 34 человека умерли от СOVID-19 – это самое большое количество жертв за сутки с начала пандемии.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1348 больных коронавирусом. Умерли 34 человека".

Детали: Среди новых больных 731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 33 девочки от одного месяца до 16 лет и 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет. Заболели также 50 медиков.

107 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (294), в Деснянском (188) и в Соломенском (166) районах.

По состоянию на 19 ноября в столице уже 55 203 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1047 киевлян. Преодолели болезнь 20 015 жителей Киева, из них 459 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: