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Рівень довіри до Зеленського трохи зріс

Четвер, 19 листопада 2020, 12:18
Фото ОПУ

51% українців заявили, що не довіряють президенту Володимиру Зеленському, довіряють главі держави – 46%.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-17 листопада 

Дослівно: "Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних (у вересні таких було 44% – ред.), 51% – не довіряють". 

 



Деталі: Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 32% і 36% – не довіряють, ще 26% не знають його.

Лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 25%, 72% – не довіряють.

Співголові фракції "ОПЗЖ" Юрію Бойку довіряють 24%, 52% – не довіряють.

Нардепу від фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 23%, 74% – не довіряють.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22%, 67% – не довіряють.

Прем’єру Денису Шмигалю довіряють 18%, 54% – не довіряють, майже чверть не чули про такого.

Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%, 36% – не довіряють (41% не знають такого), главі Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 12%, 43% – не довіряють (40% не знають такого), генпрокурору Ірині Венедиктовій довіряють 9%, не довіряють – 38% (майже 50% не чули про неї).

Дослідження тривало 15-17 листопада. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 3000 осіб у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%. 

Українська правда
Теми: Зеленськийсоціологія


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