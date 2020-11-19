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Уровень доверия к Зеленскому немного вырос

Четверг, 19 ноября 2020, 11:18
Уровень доверия к Зеленскому немного вырос
Фото ОПУ

51% украинцев заявили, что не доверяют президенту Владимиру Зеленскому, доверяют главе государства – 46%.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-17 ноября

Дословно: "Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных (в сентябре таких было 44% – ред.), 51% – не доверяют". 

 

Детали: Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% и 36% – не доверяют, еще 26% не знают его.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 25%, 72% – не доверяют.

Сопредседателю фракции "ОПЗЖ" Юрию Бойко доверяют 24%, 52% – не доверяют.

Нардепу от фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 23%, 74% – не доверяют.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, 67% – не доверяют.

Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 18%, 54% – не доверяют, почти четверть не слышали о таком.

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, 36% – не доверяют (41% не знают такого), главе Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% – не доверяют (40% не знают такого), генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют 9%, не доверяют – 38% (почти 50% не слышали о ней).

Исследование проходило 15-17 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 3000 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. 

Украинская правда
Темы: Зеленскийсоциология
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