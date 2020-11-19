Силовики пояснили обшуки у Музеї Революції Гідності: шукають, куди поділись 100 млн

Правоохоронці підозрюють керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Максимець наголосила, що обшуки 19 листопада проводяться на підставі ухвали Голосіївського районного суду Києва у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливих зловживань при розрахунках з підрядними організаціями, які мали провести роботи з будівництва Музею Революції Гідності.

За її словами, жодного стосунку до історичних подій Євромайдану обшуки не мають, правоохоронці перевіряють законність використання бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в грудні 2018 року між Національним Меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та приватним товариством було укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі близько 111,6 мільйона гривень, що становило 80% суми договору генпідряду.

Строк виконання робіт був визначений з грудня 2018 року по серпень 2019 року. У той же час у вказаний період генпідрядником не було проведено жодних робіт, навіть підготовчих.

Залишок коштів по об’єкту на казначейському рахунку підрядника станом на березень 2020 року становив 9,8 млн грн.

Пряма мова Максимець: "З метою фіксації обставин можливого вчинення кримінального правопорушення та отримання інших речових доказів, які мають істотне значення для слідства, проводяться одночасні обшуки за місцем реєстрації музею та представників підрядних організацій та проживання їхніх керівників".

Що передувало: 19 листопада на Facebook-сторінці Музею Революції Гідності з’явилося повідомлення, що до них із обшуком прийшли правоохоронці.

Обшуки проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу.

У липні 2018 року Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури видав припис про заборону будівництва "Музею Революції Гідності" на Інститутській.