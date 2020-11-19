Силовики объяснили обыски в Музее Революции Достоинства: ищут, куда делись 100 млн

Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Максимец отметила, что обыски 19 ноября проводятся на основании постановления Голосеевского районного суда Киева в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 УК Украины относительно возможных злоупотреблений при расчетах с подрядными организациями, которые должны были провести работы по строительству Музея Революции Достоинства.

По ее словам, никакого отношения к историческим событиям Евромайдана обыски не имеют, правоохранители проверяют законность использования бюджетных средств.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в декабре 2018 года между Национальным Мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни - Музеем Революции Достоинства и частным предприятем был заключен договор генподряда на выполнение строительных работ и перечислен на его счет авансовый платеж в размере около 111,6 миллиона гривен, что составляло 80% суммы договора генподряда.

Срок выполнения работ был определен с декабря 2018 по август 2019 года. В то же время в указанный период генподрядчик не провел никаких работ, даже подготовительных.

Остаток средств по объекту на казначейском счете подрядчика по состоянию на март 2020 года составил 9,8 млн грн.

Прямая речь Максимец: "С целью фиксации обстоятельств возможного совершения уголовного преступления и получения других вещественных доказательств, имеющих существенное значение для следствия, проводятся одновременно обыски по месту регистрации музея и представителей подрядных организаций и проживания их руководителей".

Что предшествовало: 19 ноября на Facebook-странице Музея Революции Достоинства появилось сообщение, что к ним с обыском пришли правоохранители.

Обыски проводит Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.

В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.