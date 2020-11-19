Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Силовики объяснили обыски в Музее Революции Достоинства: ищут, куда делись 100 млн

Четверг, 19 ноября 2020, 13:01

Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Максимец отметила, что обыски 19 ноября проводятся на основании постановления Голосеевского районного суда Киева в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 УК Украины относительно возможных злоупотреблений при расчетах с подрядными организациями, которые должны были провести работы по строительству Музея Революции Достоинства.

По ее словам, никакого отношения к историческим событиям Евромайдана обыски не имеют, правоохранители проверяют законность использования бюджетных средств.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в декабре 2018 года между Национальным Мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни - Музеем Революции Достоинства и частным предприятем был заключен договор генподряда на выполнение строительных работ и перечислен на его счет авансовый платеж в размере около 111,6 миллиона гривен, что составляло 80% суммы договора генподряда.

Срок выполнения работ был определен с декабря 2018 по август 2019 года. В то же время в указанный период генподрядчик не провел никаких работ, даже подготовительных.

Остаток средств по объекту на казначейском счете подрядчика по состоянию на март 2020 года составил 9,8 млн грн.

Прямая речь Максимец: "С целью фиксации обстоятельств возможного совершения уголовного преступления и получения других вещественных доказательств, имеющих существенное значение для следствия, проводятся одновременно обыски по месту регистрации музея и представителей подрядных организаций и проживания их руководителей".

Что предшествовало: 19 ноября на Facebook-странице Музея Революции Достоинства появилось сообщение, что к ним с обыском пришли правоохранители.

Обыски проводит Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.

В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.

Валентина Романенко, УП
Темы: обыскипрокуратуракоррупцияСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
обыски
В Музей Революции Достоинства пришли с обыском
Коррупция в топ-менеджменте "Борисполя": В аэропорту опровергают обыски
Колесникова в СИЗО, в ее квартире обыск
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...