Кличко каже, що звільнив директора КП, який зажадав Land Cruiser за 1,5 млн

Керівника КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва", який вирішив придбати коштовний Land Cruiser для підприємства, звільнять, а скандальну закупівлю уже скасували.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Керівника КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" повідомили про звільнення. Тендер на придбання підприємством дорого авто вже скасували.

Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян. І це повинні розуміти всі, хто працює у владі!".

Деталі: За словами Кличка, рішення купити нову дороговартісну машину керівництво підприємства ухвалило самостійно.

Начальник КП не узгодив закупівлю ні з Департаментом транспортної інфраструктури, ні з Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Керівником КП є Роман Лісневський.

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