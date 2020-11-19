Кличко говорит, что уволил директора КП, который захотел Land Cruiser за 1,5 млн

Руководителя КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", который решил приобрести дорогой Land Cruiser для предприятия, уволят, а скандальную закупку уже отменили.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Руководителю КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщили об увольнении. Тендер на приобретение предприятием дорого авто уже отменили.

Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно со средствами городского бюджета, средствами киевлян. И это должны понимать все, кто работает во власти!".

Детали: По словам Кличко, решение купить новую дорогостоящую машину руководство предприятия приняло самостоятельно.

Начальник КП не согласовал закупку ни с Департаментом транспортной инфраструктуры, ни с Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

Руководителем КП является Роман Лисневский.

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