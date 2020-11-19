Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 (170 грн) до 15 (255 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно.

Передісторія: