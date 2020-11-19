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Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок

Четвер, 19 листопада 2020, 13:19
Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 (170 грн) до 15 (255 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно.

Передісторія:

  • 6 листопада Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №3891 про штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.

Українська правда

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Теми: Зеленськийкарантинштрафи
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