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Зеленский подписал закон о штрафах за не ношение масок

Четверг, 19 ноября 2020, 13:19
Зеленский подписал закон о штрафах за не ношение масок

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 (170 грн) до 15 (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Предыстория:

  • 6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №3891 о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкарантинштрафы
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