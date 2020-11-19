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Голова Чернівецької облради потрапив в реанімацію з коронавірусом

Четвер, 19 листопада 2020, 16:08
Голова Чернівецької облради потрапив в реанімацію з коронавірусом

Голова Чернівецької облради перебуває у реанімації після зараження коронавірусом.

Джерело: повідомлення Чернівецької облради

Дослівно: "Від суботи голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян перебуває в лікарні з двобічною пневмонією. ПЛР-тест позитивний.

Івана Мунтяна госпіталізували у суботу, у понеділок пацієнта перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, у вівторок його стан погіршився і він знаходиться на дотації кисню".

Деталі: За свідченнями лікарів ураження легень Мунтяна складає 50%, стан стабільно важкий.

Передісторія:

За добу 18 листопада в Україні діагностували ще 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 531 особу, померли 257 хворих, одужали 7 400 осіб.

Теми: коронавірусЧернівцімісцева влада
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