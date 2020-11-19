Председатель Черновицкого облсовета попал в реанимацию с коронавирусом
Четверг, 19 ноября 2020, 17:08
Председатель Черновицкого облсовета находится в реанимации после заражения коронавирусом.
Источник: сообщение Черновицкого облсовета
Дословно: "От субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный.
Ивана Мунтяна госпитализировали в субботу, в понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода".
Детали: По показаниям врачей поражения легких Мунтяна составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.
Предыстория:
- За сутки 18 ноября в Украине диагностировали еще 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1531 человека, умерли 257 больных, выздоровели 7400 человек.
Украинская правда