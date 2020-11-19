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Председатель Черновицкого облсовета попал в реанимацию с коронавирусом

Четверг, 19 ноября 2020, 16:08
Председатель Черновицкого облсовета попал в реанимацию с коронавирусом

Председатель Черновицкого облсовета находится в реанимации после заражения коронавирусом.

Источник: сообщение Черновицкого облсовета

Дословно: "От субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный.

Ивана Мунтяна госпитализировали в субботу, в понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода".

Детали: По показаниям врачей поражения легких Мунтяна составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

Предыстория:

  • За сутки 18 ноября в Украине диагностировали еще 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1531 человека, умерли 257 больных, выздоровели 7400 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновцыместная власть
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