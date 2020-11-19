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Держспецзв'язок скасував покращення зв'язку в президентському літаку на 32 мільйони

Четвер, 19 листопада 2020, 17:39

Державна служба спеціального зв’язку вирішила скасувати тендерні процедури щодо модернізації супутникового зв'язку у літаку, яким користується президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці.

Джерело: Роз’яснення Держспецзв’язку, яка є у розпорядженні "Української правди"  

Деталі: У службі розповіли, що 31 грудня 2020 року припиняється робота системи

Inmarsat Swift64 з використанням супутників III покоління.

Через це виникла необхідність модернізації вузла зв'язку на борту літака типу Airbus А-319-115. В службі заявили, що тендерні процедури тривають ще з 2019 року і останнє оголошення щодо проведення торгів було у вересні 2020 року.

Дослівно: "Для реалізації закупівлі було передбачено кошти в сумі 38,010 млн гривень. Держспецзв’язком розглянуто пропозицію з найменшою вартістю предмета закупівлі  – 32,4 млн гривень.

Однак, ураховуючи ситуацію, що склалася в Україні з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Держспецзв’язку прийняло рішення щодо ініціювання відміни вищезазначеної закупівлі та звернення з відповідною пропозицією до Кабінету Міністрів України стосовно перерозподілу цих коштів Міністерству охорони здоров’я України на боротьбу з епідемією респіраторної хвороби COVID-19".

Передісторія:

  • Раніше у четвер стало відомо, що Держспецзв’язку планує модернізувати супутниковий зв'язок у літаку, яким користується президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці, за 32,4 мільйона гривень.

Українська правда
Теми: Зеленськийавіакарантин


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