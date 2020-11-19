Госспецсвязь отменил улучшение связи в президентском самолете на 32 миллиона
Государственная служба специальной связи решила отменить тендерные процедуры по модернизации спутниковой связи в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица.
Источник: Разъяснение Госспецсвязи, которое есть в распоряжении "Украинской правды"
Детали: В службе рассказали, что 31 декабря 2020 прекращается работа системы
Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения.
Поэтому возникла необходимость в модернизации узла связи на борту самолета типа Airbus А-319-115. В службе заявили, что тендерные процедуры продолжаются еще с 2019 года, а последнее объявление о проведении торгов было в сентябре 2020 года.
Дословно: "Для реализации закупки были предусмотрены средства в сумме 38,010 млн гривен. Госспецсвязи рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки – 32,4 млн гривен.
Однако, учитывая сложившуюся ситуацию в Украине с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, Госспецсвязи приняло решение об инициировании отмены вышеупомянутой закупки и обращения с соответствующим предложением в Кабинет Министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни COVID-19".
Предыстория:
- Ранее в четверг стало известно, что Госспецсвязи планирует модернизировать спутниковую связь в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие чиновники, за 32,4 миллиона гривен.