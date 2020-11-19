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Госспецсвязь отменил улучшение связи в президентском самолете на 32 миллиона

Четверг, 19 ноября 2020, 17:39

Государственная служба специальной связи решила отменить тендерные процедуры по модернизации спутниковой связи в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица.

Источник: Разъяснение Госспецсвязи, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: В службе рассказали, что 31 декабря 2020 прекращается работа системы

Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения.

Поэтому возникла необходимость в модернизации узла связи на борту самолета типа Airbus А-319-115. В службе заявили, что тендерные процедуры продолжаются еще с 2019 года, а последнее объявление о проведении торгов было в сентябре 2020 года.

Дословно: "Для реализации закупки были предусмотрены средства в сумме 38,010 млн гривен. Госспецсвязи рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки – 32,4 млн гривен.

Однако, учитывая сложившуюся ситуацию в Украине с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, Госспецсвязи приняло решение об инициировании отмены вышеупомянутой закупки и обращения с соответствующим предложением в Кабинет Министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни COVID-19".

Предыстория:

  • Ранее в четверг стало известно, что Госспецсвязи планирует модернизировать спутниковую связь в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие чиновники, за 32,4 миллиона гривен.

Темы: Зеленскийавиакарантин


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